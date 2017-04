Zestig gangsters maken 30 miljoen dollar buit bij “overval van de eeuw”

Bij een roofoverval op het depot van een geldtransportbedrijf in Paraguay hebben een zestigtal Braziliaanse gangsters maandag 30 miljoen dollar (28 miljoen euro) buitgemaakt. Dat bevestigt de politie van het Zuid-Amerikaanse land. De spectaculaire diefstal in Ciudad del Este, de hoofdstad van het departement Alto Paraná in het oosten van het land, wordt “de overval van de eeuw” genoemd.