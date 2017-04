‘Super Vince’ (9) verliest strijd tegen kanker

Meeuwen-Gruitrode - De Limburgse jongen Vince Winters (9), in heel Vlaanderen bekend als ‘Super Vince’, is maandag in de loop van de dag in familiekring overleden. Vince had nog één wens: beroemd worden. Hij vocht al enkele jaren tegen een hersentumor.

Vince wilde beroemd worden en dat lukte wonderwel met de hulp van zijn vriend clown Spik. In februari verzamelden op het kerkplein in Meeuwen nog meer dan vijfhonderd mensen voor de ‘Super Vince Flash Mob’. Een film waarin de ongeneeslijk zieke negenjarige de hoofdrol kreeg. Mediclown Spik organiseerde deze mooie actie en de kinderen van de klas van Vince speelden een belangrijke rol.

Bij de leerlingen van de basisschool Klimop in Meeuwen is de verslagenheid groot. Met een grote krijttekening op de speelplaats maakten ze hun verdriet over het overlijden van Vince kenbaar. “In overleg met de familie zullen we samen met alle kinderen van onze school een afscheidsviering organiseren. Vince wilde graag beroemd worden, zijn wens werd vervuld”, zegt directeur Danny Plessers.

De familie Winters heeft ondertussen aangegeven dat ze in alle rust en sereniteit afscheid wil nemen.