Minstens 26 doden bij zwaar busongeval in Kenia

In Kenia zijn in de nacht van maandag op dinsdag minstens 26 mensen omgekomen bij een verkeersongeval tussen een bus en een vrachtwagen op de autosnelweg tussen Nairobi en Mombassa. Er vielen ook verschillende gewonden. Zij werden overgebracht naar een ziekenhuis in de naburige stad Makindu, zo is van de politie vernomen.

Een eerdere balans maakte melding van 24 doden, maar sindsdien zijn nog twee gewonden aan hun verwondingen bezweken.

Volgens een politieverantwoordelijke probeerde de bus verschillende auto’s in te halen, maar kwam het voertuig frontaal in aanrijding met een vrachtwagen, die benzine vervoerde.

In Kenia sterven elk jaar ongeveer 3.000 mensen bij ongevallen op de weg. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het over jaarlijks zo’n 12.000 verkeersslachtoffers. In december vielen er bij de ontploffing van een tankwagen op een drukke snelweg in Karai nog minstens 40 doden.