Jurgen (37) viel 101 kg af: “Maagverkleining, en héél hard werken”

Merksem - Hij meet 2 meter 15 en woog een jaar geleden nog 215 kilogram. Zondag liep Jurgen Van Bunderen (37) uit merksem voor het eerst de 10 Miles uit. “Iedereen zei dat het te vroeg was, maar ik voelde dat ik het kon.”

“Sinds de 10 Miles is er nog een kilo gewicht af”, zegt Jurgen uit Merksem trots. Jurgen weegt ondertussen nog 113 kilogram. “Voor mijn lengte zit ik eindelijk op een goed gewicht. Dat heeft me verschrikkelijk veel werk gekost. Na een longontsteking een tijd terug, zei de dokter dat ik met mijn gezondheid geen veertig jaar zou worden. Toen heb ik gekozen voor een maagverkleining. Toch is het ook na die operatie nog heel hard werken om de kilo’s kwijt te raken. Je start een volledig nieuwe levensstijl onder een streng dieet.”

Ook voor zijn operatie liep Jurgen al. “Door een weddenschap met de collega’s liep ik al eens de Short Run en ik deed vorig jaar voor mijn operatie ook mee aan de Antwerp Urban Trail. Langs de kant riep een man met een pint in de hand me toe dat ik veel te traag ging. Zo’n negatieve reacties ben ik jammer genoeg gewend geraakt.Van kinds af aan was ik al te zwaar en werd ik daarover aangesproken. Over mijn prestatie zondag heb ik geen enkele negatieve reactie gekregen, in tegendeel. De steun die ik vanuit verschillende hoeken gekregen heb was hartverwarmend. De laatste kilometer was erg emotioneel. Aan de finish, na 2 uur en 39 minuten lopen, viel ik in mijn moeders armen en barste ik in tranen uit. Ik heb iedereen die nooit in mij geloofde en me negatieve reacties gegeven heeft de mond gesnoerd. Ik heb het gevoel dat ik nu alles aan kan.”