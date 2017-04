Modelabel van Ivanka Trump krijgt stiekem nieuwe naam

Nadat bekend was geraakt dat haar vader de nieuwe president van de VS zou worden, werd het modelabel van Ivanka Trump gedumpt door heel wat bekende retailers zoals onder andere Nordstrom. Nu blijkt echter dat haar kleding stiekem een ander label kreeg en zo werd verkocht.

Volgens Business of Fashion wordt de kleding van Ivanka Trump nu verkocht onder de naam Adrienne Vittadini. Dat gebeurt onder andere in de discounter Stein Mart en dat op initiatief van G-III, het bedrijf dat een licentie heeft voor het Ivanka Trump-merk. Daar beweren ze dat de presidentsdochter zelf niet op de hoogte was van de naamsverandering.

"G-III neemt de volledige verantwoordelijkheid hiervoor op zich en dit gebeurde zonder medeweten of goedkeuring van Ivanka Trump", klinkt het in een mededeling. "G-III is al begonnen met het rechtzetten van de fout, onder andere door het verwijderen van de verkeerd gelabelde kledingstukken. Het Ivanka Trump-merk blijft groeien en gaat sterk door."

Gespuwd op blouse

Business of Fashion meent dat het opnieuw labelen een veelgebruikte techniek is die wordt toegepast omdat heel wat designers niet geassocieerd willen worden met discounters. G-III claimt in elk geval dat er geen politieke motieven schuilgaan achter hun actie. Toch werden door Stein Mart incidenten opgetekend toen bekendraakte dat het om kleding van Ivanka ging. Een klant zou zelfs op een blouse hebben gespuwd en boos de winkel uitgestormd zijn.