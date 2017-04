Zware brand verwoest appartement volledig

Bornem - Aan de Prins Albertlaan in Bornem heeft maandagnacht een hevige brand gewoed in een appartement. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al metershoog uit het gebouw. Eén persoon raakte gewond.

De brand woedde op de bovenste verdieping van het drie verdiepingen tellende gebouw. De bewoner merkte de vlammen zelf op en kon zich net op tijd uit de voeten maken. Hij raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht.

“Bij onze aankomst stond de flat al compleet in lichterlaaie en sloegen de vlammen al uit het dak. Een koppel in een aanpalend appartement hebben we met een hoogtewerker van het terras geëvacueerd. Door de hevig van de brand konden zij niet meer via de traphal naar beneden”, zegt brandweerkapitein Kris Engels van de post Bornem van hulpverleningszone Rivierenland. “We hebben kunnen voorkomen dat de vlammen oversloegen naar aanpalende flats. Toch is er in de belendende panden rook- en waterschade.”

De bewoners van de twaalf appartementen in het gebouw werd tijdelijk opgevangen in een kaartershuisje in de buurt. Buiten de uitgebrande flat zijn nog minstens twee andere flats tijdelijk onbewoonbaar.

Na een uurtje blussen was het vuur onder controle. De flat waar het vuur is ontstaan is compleet verwoest. De oorzaak van de brand is nog niet gekend. Wellicht komt er in de loop van dinsdag een deskundige ter plaatse voor een onderzoek naar de brandoorzaak.