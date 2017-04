Gemeenteraad keurt strengere aanpak bedelaars goed, ondanks links verzet

Antwerpen - De Antwerpse gemeenteraad keurde maandagavond de aanpassing van de politiecodex goed die het mogelijk maakt om geld van een bedelaar tijdelijk in beslag te nemen. De linkse oppositie vindt echter dat het stadsbestuur vooral aan symptoombestrijding doet en dat slachtoffers mogelijk nog meer worden geviseerd.

Met deze maatregel kunnen de inkomsten van bedelaars die meermaals op agressief bedelen worden betrapt, tijdelijk in beslag worden genomen. Het stadsbestuur wil zo de netwerken van mensenhandelaars treffen. Als echter blijkt dat de bedelaar niets te maken heeft met criminele bendes, krijgt die het geld terug.

Bij de oppositie waren er op de gemeenteraad echter bedenkingen over deze aanpassing in de politiecodex.

“Wij verzetten ons niet tegen uw wil om de georganiseerde misdaad aan te pakken”, zei PVDA-fractieleider Peter Mertens. “In de politiecodex staat dat het geld van mogelijke illegale bedelaars, dus mensen zonder papieren, in beslag kan worden genomen. Ik vrees dat we hiermee ons op een hellend vlak begeven. Wie niet in een crimineel netwerk zit, kan dus ook worden getroffen door deze politiecodex of de interpretatie hiervan.”

Naast PVDA stemde ook Groen tegen deze aanpassing van de politiecodex. Groen-fractieleider Wouter Van Besien vreest dat slachtoffers nu als daders zullen worden beschouwd.

Juridische omschrijving

Bij sp.a kwam een onthouding op dit punt. Yasmine Kherbache (sp.a) steunde de strijd tegen deze maffiose praktijken, maar had twijfels over de juridische omschrijving in de politiecodex.

“Gekend zijn bij de politie is in de codex onvoldoende afgebakend en omschreven”, zei Kherbache. “Bovendien kan deze maatregel alleen effect hebben als dit in een integrale aanpak past. Dat betekent in nauwe samenwerking met het parket. Als dit niet zo is, dan dreig je daadwerkelijk alleen aan symptoombestrijding te doen.”

De meerderheid en Vlaams Belang keurden de maatregel goed.