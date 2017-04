Alle Antwerpse partijen vinden roze afvalzakken van minister Schauvliege maar niets

Antwerpen - Er was gisterenavond opmerkelijk veel eensgezindheid in de Antwerpse gemeenteraad. De politieke fracties vonden elkaar in het verzet tegen de mogelijke komst van een roze afvalzak. “Er zijn al genoeg zakken”, klonk het unaniem.

De tussenkomst van sp.a-gemeenteraadslid Toon Wassenberg zorgde wel voor enige hilariteit op de gemeenteraadsbanken. De aanleiding is het plan van Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) om een roze afvalzak te lanceren voor minderwaardig plastic. Het is een aanvulling op de bekende blauwe PMD-afvalzak. Wassenberg wenste het standpunt te kennen van Schauvliege’s partijgenoot en Antwerps schepen van Stads- en Buurtonderhoud Caroline Bastiaens (CD&V).

“In Antwerpen kennen we al de witte, groene, blauwe, gele en rode afvalzakken, en nu zou daar nog een roze bijkomen”, zegt Wassenberg. “In verschillende gemeenten wordt met deze afvalzak geëxperimenteerd. Uw voorganger, Philip Heylen (CD&V), en u zitten niet te wachten op deze roze afvalzak. Zo zijn de sorteerstraten hier niet op voorzien. Dit zou betekenen dat er een zuil bij moet worden geplaatst of er toch nog een extra ophaling nodig is voor deze zakken. De laatste mogelijkheid is dat mensen met deze roze afvalzak naar het recyclagepark moeten.”

Paarse afvalzak

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) zag al snel ruimte voor een grapje. “Zijn er nog andere kleuren die iets kwijt willen over deze zak”, vroeg hij zich af.

Freya Piryns Foto: JHS

Freya Piryns (Groen) pleitte daarop voor een paarse afvalzak. Dat zou dan een zak zijn waarin zowel het plastic van de huidige PMD als die van de roze afvalzak in zou mogen.

“Als Antwerpen en als Antwerpenaars zitten we niet te wachten op nog eens een extra afvalzak”, zegt Piryns.

Koen Laenens (N-VA) onderstreepte het belang van recyclage, maar hij gelooft niet dat een extra roze afvalzak daar een bijdrage aan zal leveren. “We zitten al met vier afvalzakken en dat is al een grote uitdaging voor wie in een klein appartement woont”, zegt Laenens. “Het zou beter zijn om gewoon meer soorten plastic toe te laten in de PMD-afvalzak. Het mag niet zo zijn dat met een roze afvalzak Antwerpen in de zak wordt gezet.”

Net gepleit vr uitbreiding inhoud huidige PMD-zak. Verminderen restafval Ja; nieuwe extra roze vuilzak Neen #gemrA @N_VA_Antwerpen — Koen Laenens (@Koen_Laenens) 24 april 2017

Goedkoper maken

PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders hield een pleidooi voor een betere sensibilisering. “Mensen die hun afval wel goed selecteren, zouden moeten worden beloond door het voor hen goedkoper te maken”, zegt Branders.

Schepen Bastiaens naast Bart De Wever Foto: JHS

CD&V-fractieleider en voormalig schepen Philip Heylen bevestigde dat hij niet gewonnen is voor een extra afvalzak. Hij herhaalde zijn pleidooi voor statiegeld op drankverpakking. “Dankzij statiegeld zouden we al 60% van het zwerfafval van de straat houden”, zegt ­Heylen. “De resterende 40% zou dan in één zak kunnen, die door de verpakkingsindustrie wordt geselecteerd.”

Schepen Bastiaens benadrukte dat als deze afvalzak er ooit zou komen, het nog minstens twee jaar zou duren. Zij herhaalde wel dat zij niet te vinden is voor dit voorstel van de minister. “Een stedelijke context is toch iets anders dan het platteland”, zei ­Bastiaens.

Mooi: alle banken Antwerpse #gemra eensgezind: plastics beter recycleren is prima idee, maar geen extra roze afvalzak in 't stad a.u.b.! — caroline bastiaens (@bastiaenscarol) 24 april 2017

Toon Wassenberg toonde zich tevreden met de eensgezindheid in de raad, maar had toch nog een voorstel. “Ik pleit er voor om de afvalemmers weer in te voeren, want het is zo te zien niet mogelijk om het woord ‘zak’ uit te spreken zonder dat er hilariteit losbreekt”, besloot Wassenberg met een knipoog.

Ontroerend eensgezind over partijgrenzen:geen extra (roze) vuilniszak,wel meer =/= plastics in blauwe + statiegeld drankverpakkingen #gemra — Toon Wassenberg (@twassenberg) 24 april 2017