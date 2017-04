Isabelle A is de ster van ‘Liefde Voor Muziek’: “Die is klaar voor een serieuze comeback!”

Isabelle A. Terug van weggeweest, zouden we bijna kunnen zeggen. Of zoals Bart Peeters het zei in ‘Liefde Voor Muziek’: “Die is hier serieus bezig aan een comeback.” Het voormalig kindersterretje is nu 41, maar haar nummers leven nog in het collectief geheugen alsof het amper gisteren was dat we ze laatst hoorden. Deze maandagavond krijgen we haar nummers opnieuw op ons scherm, maar dan in een versie van Clouseau, Lady Linn Natalia, Josje, Bart Peeters en Gers Pardoel. Op de Isabelle D-ay.

Toen ze elf jaar was, begon haar muzikale carrière. “Ik hou gewoon van muziek maken, dat is mijn leven.” Zo vat Isabelle het simpel samen. Ze is nog altijd de spring-in-’t-veld die we twintig jaar geleden al op de podia zagen dansen. “Ik ben zo nieuwsgierig, zo benieuwd.”

Lady Linn: “Sarah” (1993)

“Ik dacht vroeger altijd dat ‘Sarah’ ging over een doof meisje, maar dat kan helemaal niet als ik nu naar de tekst luister”, geeft Lady Linn lachend toe. Maar nu begrijpt ze het helemaal, en dat was te horen, wanneer de zangeres met een a capella-versie brengt van ‘Sarah’. Inclusief een geïmproviseerd muzikaal intermezzo scheert Lady Linn weer hoge toppen. “Dat is toch een geweldige stijl, zo enkel en alleen met stemmen. Heerlijk!”

Josje: “Ik laat je nooit meer gaan” (1994)

Een beat, etherische achtergrondgeluiden en een rok van tule. Meer heeft Josje niet nodig om een indrukwekkende en eigentijdse versie te maken van een klassieker uit de jaren ‘90. Het ex-K3’tje maakt ‘Ik laat je nooit meer gaan’ door een zwoele versie en een pittige stem haast onherkenbaar. Daarvoor krijgt ze het strafste compliment dat ze kan krijgen van Isabelle: “Als ik terug zou gaan optreden, dan zou ik eigenlijk ook wel die versie willen zingen.”

Bart Peeters: “Blank of zwart” (1991)

Extreemrechts kwam protesteren tijdens één van haar concerten als 16-jarige, omdat ze niet vonden dat Isabelle A een anti-racistisch nummer mocht brengen. Nu jaren later krijgt het een staande ovatie en daarvoor moet Bart Peeters zijn wereldlijke versie absoluut niet voor onderdoen. Hij gooit de tekst om en maakt er zijn eigen ode van voor de zangeres. “Je hebt de gave om de mensen echt gelukkig te maken als je zingt”, zegt Kris Wauters, maar hij zorgt ook voor tranen bij Josje en Isabelle A. “Respect!”

Gers Pardoel: ‘Helemaal alleen’ (1993)

Maar dan ook echt helemaal alleen op zijn manier. Zo brengt Gers het nummer van Isabelle A. Zijn versie van de tekst is op zijn lijf geschreven. Hij maakt er een inspirerende versie van die de andere deelnemers met verstomming slaat. “Dat sfeertje dat je kan creëren. Geweldig. Heftig. Je kan je echt zo ergens in vastbijten”, zeggen de broertjes Clouseau. Het doet hen opnieuw denken over het eenzame bestaan van artiesten. “Je bent vaak helemaal alleen. En zeker als je jong bent, is dat heel moeilijk”, vertelt het voormalige kindsterretje.

Clouseau: ‘Helemaal alleen’ (1993)

Het is nog nooit gebeurd in de ganse geschiedenis van ‘Liefde Voor Muziek’: de broertjes hebben hetzelfde nummer gekozen als Gers. Maar toch lijkt het in de verste verte niet op de versie van de rapper. Een ingetogen begin, maar een uptempo middendeel van Clouseau geeft nog een andere vibe aan het lied. “Precies Coldplay!” vindt Isabelle A. “Dit is het bewijs: het is een topnummer. Het blijft overeind in welke versie dan ook”, zegt Koen Wauters vol lof.

Natalia: ‘Dansen voor jou’ (1997)

Natalia is de enige die voor een Engelstalige versie gaat in deze aflevering. Zij maakt van ‘Dansen voor jou’ een hip dansnummer waar heel wat diva’s hun moves perfect kunnen tonen. De perfecte moment ook voor haar om te laten zien hoe zij danst, natuurlijk, onder de titel ‘How I dance’. “Geweldig, dat klinkt zo Natalia! Dat is echt helemaal ‘u’ dit nummer. Zo zalig”, vindt Isabelle A.

Isabelle A: une belle histoire

De 41-jarige zangeres brengt dan weer een ode aan Michel Fugain met haar eigen versie van ‘Une Belle Histoire’, een mooi verhaal zoals Ann Christy het al zong. De Nederlandstalige versie daarvan bewees het voor eens en voor altijd: Isabelle A weet hoe ze een publiek moet beroeren.

Maar...

En ‘Hé lekker beest’ (1991) dan? Haar bekendste popnummer werd niet op het podium gebracht. En dat vond iedereen verschrikkelijk. Dus gingen de topartiesten ’s avonds in de zetel aan het zingen: spontaan en nog steeds even geweldig om naar te kijken.