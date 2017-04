Onze redacteur in het Nepalese Chiwongklooster, twee jaar geleden verwoest door aardbeving

Geel -

Op een klif op 3.000 meter hoogte, ergens in het voorgebergte van de Mount Everest, staan in hun felgekleurde gewaden enkele tientallen boeddhistische monniken ons op te wachten. Zodra Sophie Vangheel uit de jeep stapt, die in staptempo over onmogelijke bulten en putten naar hier is gesukkeld, wordt ze uitbundig begroet. Het is in dit kleine klooster dat haar Geelse vzw Cunina na de aardbeving nieuwe slaapvertrekken heeft gebouwd voor de piepjonge leerling-monniken.