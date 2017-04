Nainggolan helpt Roma met tiende goal van het seizoen aan kloofje op Napoli

Radja Nainggolan heeft zijn club AS Roma op bezoek bij Pescara met zijn tiende competitiegoal van het seizoen aan een royale 1-4 zege geholpen. De Rode Duivel verdubbelde op slag van rust de score nadat Kevin Strootman een minuut eerder de openingstreffer had gescoord. AS Roma loopt zo vier punten uit op het Napoli van Dries Mertens in de race om de tweede plaats.

Kevin Strootman brak op slag van rust de ban voor de hoofdstedelingen, onze landgenoot Radja Nainggolan zorgde een minuut later al voor de 0-2 door een lage voorzet van Edin Dzeko in doel te schuiven. Na de pauze zorgden twee goals van Mohamed Salah voor een ruime voorsprong voor AS Roma, verder dan de eerredder van Ahmed Benali kwam de thuisploeg niet meer.

Door de zege doet AS Roma een uitstekende zaak in de strijd om de tweede plek. Het team van Radja Nainggolan loopt vier punten uit op het Napoli van Dries Mertens, dat eerder dit weekend niet voorbij Sassuolo raakte.