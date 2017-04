Oosterweelverbinding loopt mogelijk vertraging op: Vlaamse regering praat met Zwijndrechtenaren

De Vlaamse regering voert gesprekken met de twee inwoners uit Zwijndrecht die uit ongenoegen over het Oosterweelproject naar de Raad van State zijn gestapt. Hoewel er nog heel wat hindernissen zijn, lijkt het erop dat de Vlaamse overheid en de actiegroepen elkaar intussen wel gevonden hebben in het ‘Toekomstverbond’ rond Oosterweel light.

In De Roma in Borgerhout organiseerde Ringland maandagavond een bijeenkomst om de achterban te informeren over het vorige maand afgesloten Toekomstverbond. Dat is een akkoord tussen de actiegroepen en de Vlaamse regering om de zogeheten Oosterweel light uit te voeren.

Ondertussen lopen er bij de Raad van State nog procedures tegen de Oosterweelverbinding. Sinds het principeakkoord wordt verwacht dat de actiegroepen hun claim laten vallen. Maar dan zijn er nog altijd twee bewoners uit Zwijndrecht. Ook zij zijn naar de Raad van State gestapt.

Indien de klacht van deze twee mensen gevolgd wordt, dreigt het hele project opnieuw flinke vertraging op te lopen. De actiegroepen en de Vlaamse regering hopen dat het zover niet komt.

De Vlaamse regering voert gesprekken met het duo. Dat bevestigt de kabinetschef van Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA), die in De Roma aanwezig was. “We vertellen hen wat het Toekomstverbond inhoudt en wat dit betekent voor Zwijndrecht. Als ze goed geïnformeerd zijn, zien ze misschien af van hun klacht bij de Raad van State. Maar die beslissing ligt bij hen. Wij kunnen hen alleen op de hoogte houden en proberen te overtuigen van de meerwaarde van het project dat nu op tafel ligt”, zegt kabinetschef Bart Van Camp.