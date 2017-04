Koppel heeft twee nare ervaringen op één ochtend: inbreker in slaapkamer, daklozen in de kelder

Turnhout - Wim en Rita Vochten uit Turnhout kregen maandagochtend tijdens een korte afwezigheid inbrekers over de vloer en stonden wat later oog in oog met twee daklozen die in hun kelder logeerden.

“We waren een halfuur weg”, doet Rita haar verhaal. “Daarvan maakten inbrekers gebruik om ons hele appartement te doorzoeken. Ze hadden de inhoud van alle lades op het bed gekieperd en zijn er met geld, juwelen en zelfs ons trouwboekje vandoor gegaan."

Mogelijk waren de inbrekers nog in huis toen Rita thuiskwam. Terwijl ze de lift naar boven nam, vluchtten de dieven wellicht weg langs de trap naar beneden.

Daklozen in de kelder

De politie kwam ter plaatse en doorzocht het hele appartementsgebouw. De voordeur van de flat was opengebroken, maar hoe de dieven in het gebouw waren binnengeraakt, kon niet worden achterhaald.

“Nadat de politie vertrokken was, ben ik nog eens naar de kelder gegaan om te kijken of er sporen van een inbraak waren”, vertelt Wim. “De deur van de ruimte waar de gas- en elektriciteitsmeters hangen, leek te klemmen. Ik gaf een flinke duw en stond plots oog in oog met twee mensen, een man en een vrouw.”

Wim dacht dat hij de inbrekers had betrapt, rende naar boven om de deur van het appartement af te sluiten zodat zij niet buiten konden en belde weer naar de politie. “De twee mensen in de kelder bleken daklozen te zijn die hier al een week logeerden.”

“We hebben geen flauw idee hoe ze hier zijn geraakt. In de kelder hadden ze met de kussens van onze tuinmeubelen en slaapzakken van onze kleinkinderen een slaapkamer ingericht. Hun grote en kleine behoeften deden ze in, maar ook naast enkele emmers in een aanpalende kelderruimte. De daklozen, vermoedelijk een echtpaar, hadden ook enkele koffers met bezittingen in de kelder staan. Er stond zelfs een televisietoestel met een spelconsole.”

Foto: Bert De Deken

Verband?

De politie onderzoekt of de daklozen uit de kelder iets te maken hebben met de inbraak in de flat van Wim en Rita. “Dat leek me in eerste instantie voor de hand te liggen, maar de daklozen spraken Nederlands en de inbrekers misschien niet. Die probeerden immers bij de lift een kastje waarin een reservesleutel hangt, open te breken, terwijl op het deurtje ‘breek het glas’ staat geschreven.”