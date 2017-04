Opnieuw baby achtergelaten in vondelingenschuif

Antwerpen - In de vondelingenschuif van de Antwerpse vzw Moeders voor Moeders is afgelopen winter een tiende kindje achtergelaten. Het gaat om een meisje dat voortaan als Anna door het leven gaat en in goede gezondheid verkeert. Het meisje verblijft nu bij een gastgezin.

Over de precieze datum waarop het meisje in de schuif werd gelegd, wil de vzw liever niets zeggen om de privacy en de toekomst van het kindje te beschermen. Het meisje was nog niet lang geboren toen ze in de vondelingenschuif werd achtergelaten. De baby verkeerde in goede gezondheid.

Fons Duchateau

Zoals de traditie wil, is schepen Fons Duchateau voogd van Anna. “Ik ben vooral heel blij dat Anna in een goede gezondheid verkeert en bij een goed gastgezin is terechtgekomen. Ik blijf het welzijn van Anna opvolgen. Het gaat zeer goed met haar”, zegt de schepen.

Meer wil de schepen er niet over kwijt. “We willen vermijden dat het meisje op latere leeftijd ontdekt dat ze te vondeling is gelegd. Daarom houden we de precieze datum dat ze in de schuif is gevonden liever geheim.”