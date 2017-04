Kristof Leysens clubkampioen 2017 van Geelse TTC

Geel - De kampioenen zijn gekend bij tafeltennisclub Geelse TTC en het zijn er velen dit seizoen. Te beginnen met de clubkampioenen.

Het open clubkampioenschap verliep spectaculair en spanning was meer dan troef, vermits gespeeld werd met voorgift: hoger geklasseerde tafeltennis(t)sers geven punten voor aan lager geklasseerde. Ook de jeugd met een klassement kreeg de kans zich te meten met 'gevestigde' waarden. Toch opvallend dat dit seizoen geen jeugdspeler een plaatsje kon bemachtigen in de kwart finales. Alle eer was ditmaal weggelegd aan de hoogst geklasseerde tafeltennissers van de club. De halve finales werden fel betwist tussen Danny Gesquière en Nico D’Aes en tussen Kristof Leysens en Alfredo Garcia. Deze vier zijn allen al minstens één keer clubkampioen geweest… Het waren Danny en Kristof die de finale kleurden en hoe. Het was tenslotte Kristof Leysens die met de hoogste eer ging lopen.

Bij de jeugd zijn ook de nieuwe clubkampioenen gekend. Het jeugdbestuur en de trainers waren terecht fier over de prestaties en mooie wedstrijden die beslisten over de titels. Bij de meisjes benjamins was de titel voor Leysens Lotte. Belmans Maithe werd kampioenl bij de meisjes pre-miniemen. De meisjes miniemen werd gewonnen door Belmans Nomi. Vangheel Kaat en Vangheel Fran behaalden de zilveren en de bronzen medaille. Bij de pre-miniemen jongens ging de titel naar Cel Groenen. Louis Maes was de beste bij de miniemen jongens met Mertens Wout als tweede en Steurs Lander als derde geplaatste. De Cadetten jongens werd gewonnen door Daan Schepers vóór Thys Brent en Vangheel Arne. De jongens juniors kreeg als kampioen Bram Deboel. Zilver was voor Michel Lemmens. Bij de -21 jaar was het goud voor Jeroen Lemmens.

Ook de provincie Antwerpen zal de kampioenen van het seizoen 2016-2017 vieren en wel op 2 juni in Hoboken. Volgende leden en ploegen van Geelse TTC worden daar gehuldigd: Geelse TTC J als kampioen in 6de provicniaal. Bij de jeugd werd Geelse TTC A kampioen in 1ste afdeling en Geelse TTC D kampioen in 3de afdeling C. Maes Louis wordt gehuldigd als individueel kampioen in 1ste afdeling jeugd. Thys Brent werd individueel kampioen 3de afdeling C jeugd. Ivan Camps behaalde de titel als individueel kampioen in 1ste provinciaal. Bovendien zijn op de provinciale kampioenschappen meerdere titels behaald. Zo werd Philipsen Valerie provinciaal kampioen dames D en Bellens Lisa behaalde de provinciale titel bij de dames NG. Belmans Maithe werd zelfs tweemaal provinciaal kampioen: bij de preminiemen meisjes enkel en dubbel. Haar zus Nomi Belmans werd eveneens provinciaal kampioen en wel bij de meises miniemen dubbel.Terloops gezegd: Maithe Belmans behaalde zilver bij de meisjes preminiemen dubbel op de Belgische kampioenschappen en behoort tot de top 12 van België in haar reeks.

De eerste herenploeg betwist nog de eindronde van de landelijke reeksen en zal zaterdag 29 apil 2017 een eerste wedstrijd betwisten.

Tony Leysens