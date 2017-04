VERKEERSQUIZ: Doe jij beter dan een 11-jarige?

Deze week testen duizenden lagere schoolkinderen massaal hun kennis rond verkeersregels- en veiligheid via de Grote Verkeerstoets van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Verkeerstekens, voorrang, positie op de weg, attitude en algemene verkeersregels komen aan bod. Beantwoord hieronder de vragen van onze test.

Praktijkgericht verkeersonderwijs is belangrijk om kinderen te leren hoe ze zich veilig kunnen gedragen in het verkeer. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde ontwikkelde een heel leertraject voor het basisonderwijs. De eerste en tweede graad van de lagere school krijgt een leertraject om als jonge voetganger veilig het verkeer te trotseren. Vanaf de tweede en derde graad wordt vooral gefocust op veilig fietsen.

Op het einde van het vierde en het zesde leerjaar zijn er praktijktoetsen. Kinderen moeten dan aantonen dat ze de basisvaardigheden in het echte verkeer onder de knie hebben. De Grote Verkeerstoets is een tussenliggend theorie-examen, waarin kennis en verkeersinzicht getest worden.

Vanaf 10 jaar krijgen kinderen pas echt inzicht in alledaagse verkeerssituaties. Bovendien is het voorjaar het moment waarop in veel scholen alle voetgangers en fietsexamens worden afgenomen. Vandaar dat de Grote Verkeerstoets dus deze week op het programma staat.

Vanaf maandag 2 mei krijgen alle scholen een uitgebreid rapport per klas met alle vragen, feedback, pijnpunten en natuurlijk de juiste antwoorden.

Hoe zit het eigenlijk met jouw kennis rond veiligheid en verkeer? We serveren je de vragen van vorig jaar want in de meeste klassen moet de test nog afgelegd worden. Doe vlug onze quiz en test je kennis inzake veiligheid en verkeer.