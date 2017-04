Goede vriend Scarponi geeft forfait voor Ronde van Romandië om begrafenis bij te wonen

Enrico Gasparotto zal dinsdag niet starten in de Ronde van Romandië (WorldTour). Dat deelde zijn team Bahrain Merida maandag mee. De 35-jarige Italiaan was een goede vriend van de zaterdag overleden Michele Scarponi en wil dinsdag diens begrafenis bijwonen. In de selectie van Bahrain Merida voor de Zwitserse rittenkoers wordt de tweevoudige winnaar van de Amstel Gold Race vervangen door de Japanner Yukiya Arashiro.