Op de foto met Hazard en co? Het kan op 3 juni

Brussel - Op zaterdag 3 juni, twee dagen voor de oefeninterland tegen Tsjechië, houden de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion voor de derde maal hun Family Day. Dat meldt de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) maandag op haar website.

Op 5 juni nemen de Rode Duivels het in een oefeninterland in eigen huis op tegen Tsjechië. Twee dagen eerder krijgen de fans de kans om Eden Hazard en co. te zien trainen, en om met hen op de foto te gaan. Op 3 juni vindt namelijk de derde Family Day van de Duivels plaats. Er wordt voorzien in een open training, muzikale omkadering en er is de gelegenheid om op handtekeningen- en selfiejacht te gaan. Na de oefeninterland op 5 juni volgt op 9 juni de WK-kwalificatiewedstrijd in Estland.