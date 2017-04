Zoveel jeansbroeken heb je echt nodig

Heb je een halve kast vol jeansbroeken, dan heb je er waarschijnlijk te veel. Niet onze woorden, wel die van Amy Bannerban, notoir jeansverslaafde en moderedacteur van het Britse magazine Cosmopolitan. In haar vrije tijd blogt ze over jeans op haar blog 'The Jeanius'.

Zelf heeft ze 68 jeansbroeken in haar kast hangen, maar Bannerman geeft grif toe dat dat er eigenlijk heel wat minder zouden mogen zijn. "Voor een mentaal gezonde persoon, die niet te veel schommelt qua gewicht, zou ik zeggen dat vier of vijf jeansbroeken waarvan je echt houdt, voldoende zijn", zegt ze aan de modewebsite WhoWhatWear.

De modellen die je zeker nodig hebt, zijn een zwarte skinny jeans, een flared jeans, een nonchalante boyfriend jeans, een skinny jeans met rechte pijpen en een donkerblauwe jeans met sigarettenpijpen. Volgens Bannerman flatteren deze modellen zowat elk figuur, dus zijn ze best de investering waard. De overige 63 in haar kast? Een extraatje, gokken we.

Skinny jeans - flared jeans - boyfriend jeans - rechte jeans - jeans met sigarettenpijpjes (credit: shutterstock)