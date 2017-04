Belgian Tornados schuiven op naar vijfde plek op Olympische Spelen van 2012

Brussel - De Belgische 4x400m-ploeg bij de mannen schuift in de uitslag van de olympische finale van Londen (2012) op van plaats zes naar vijf. De Rus Maksim Dyldin wordt uit de uitslagen geschrapt nadat uit hertesten bleek dat hij het verboden middel turinabol heeft gebruikt. Dat meldt het Internationaal Olympisch Comité (IOC) op zijn website.

De Russische startloper in de finale van de 4x400m in Londen is samen met zijn ploeggenoten uit de uitslagen geschrapt. De Russen waren vijfde in die finale, de Belgian Tornados zesde. De Belgen schuiven nu op naar de vijfde stek. Dyldin werd in de individuele 400 meter zeventiende, maar ook die uitslag wordt geschrapt. Met zijn ploegmaats van de 4x400m won hij ook EK-goud in 2010, WK-brons in 2013 en EK-zilver in 2014.

Het IOC maakte verder ook bekend dat meerkampster Tatiana Chernova, die op de Spelen in Peking in 2008 brons behaalde, gediskwalificeerd wordt en haar medaille moet inleveren. De Russin, die momenteel een schorsing van drie jaar en acht maanden uitzit, gebruikte vier jaar voor haar mannelijke landgenoot hetzelfde turinabol. Eerder speelde de al op steroïden betrapte Chernova al haar medailles uit 2010, 2011, 2012 en 2013 kwijt, onder meer haar wereldtitel op de zevenkamp uit 2011 en haar bronzen medaille van de Spelen in Londen.