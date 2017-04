Dynamische signalisatieborden boven Vlaamse snelwegen werken niet door technische panne

De dynamische signalisatieborden boven alle Vlaamse snelwegen, die informatie geven over maximumsnelheden en al dan niet afgesloten rijstroken, werken momenteel niet. Dat is het gevolg van een technische panne, zegt woordvoerder Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

Het gaat om de zogenaamde RSS-borden, die aangeven welke de maximumsnelheid is op een bepaalde rijstrook en die bijvoorbeeld in de omgeving van de Kennedytunnel staat. De dynamische tekstborden, waarop bijvoorbeeld informatie over files staat, werken nog wel. “Waar mogelijk hebben we daar nu de boodschap op geplaatst dat de RSS-borden in de omgeving niet werken”, zegt Bruyninckx.

Volgens de woordvoerder kwam er in de loop van de namiddag de oproep binnen dat de borden niet meer reageren. “De huidige stand waarin ze zich bevonden, kon niet worden aangepast. Dat is doorgaans een grotendeels automatisch systeem. Maar omdat de standen dus niet meer werden geüpdatet, hebben we beslist om ze uit te schakelen. Beter geen informatie, dan foute informatie.”

Wanneer het euvel achter de rug zal zijn, is niet duidelijk. Waar de RSS-borden niet werken, moet worden teruggevallen op de anders geldende maximumsnelheid: op de Antwerpse ring is dat 100 kilometer per uur. “Maar we hopen uiteraard dat bestuurders hun gezond verstand gebruiken en niet onnodig snel gaan rijden”, aldus nog Bruyninckx.