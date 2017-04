Noord-Korea spreekt opnieuw dreigende taal: “Amerika van de kaart vegen”

Als Washington een oorlog start op het schiereiland zal Noord-Korea “Amerika van de kaart vegen”, meldt een officiële Noord-Koreaanse website vandaag. Stoer spierengerol van de communistische staat of een vlam in de pan in het sudderende conflict met de rest van de wereld? Noord-Koreakenner David Criekemans van de Universiteit Antwerpen laat zijn licht schijnen over wat er echt aan de hand is in dat meest duistere land van de wereld.

Is Noord-Korea echt in staat om de Verenigde Staten van de kaart te vegen?

“Eerst en vooral: over wat Noord-Korea echt wil en kan, weten we niets met zekerheid”, zegt David Criekemans. “Maar tot nu toe wijst niets erop dat Noord-Korea technologisch in staat is om een atoomraket te droppen op het Amerikaanse vasteland. De reikwijdte van hun grootste langeafstandsraket raakt misschien net aan de tip van Alaska, maar verder niet. Ze werken wel aan een verbeterde versie en op de parade waarvan onlangs beelden werden gemaakt, voerde het regime een nog grotere raket ten tonele, maar we weten niet of die operationeel is dan wel een dummy. Maar zelfs als die nieuwe raket tot in Amerika zou geraken, dan nog moet je er een kernbom op kunnen plaatsen en ook dat kan Noord-Korea voorlopig niet.”

Raketten die tot in de Verenigde Staten kunnen reiken of dummy’s’? Foto: AP

Als Noord-Korea de Verenigde Staten niet kan treffen, waarom blijft het dan dergelijke sinistere dreigementen uiten?

Pas gisteren pochte Noord-Korea nog dat haar troepen “klaarstonden om met één aanval het nucleaire vliegdekschip (de USS Carl Vinson, die richting Noord-Korea vaart, red.) , “tot zinken te brengen”. En nu dit.

“Die dreigementen kaderen in de strategische oorlogsvoering die al woedt tussen Noord-Korea en het Westen sinds de sancties tegen de communistische staat werden aangescherpt. Die stoere taal is wellicht vooral voor de regio zelf bedoeld. Noord-Korea kan wel met een standaardraket toeslaan op Amerikaanse militaire basissen in Zuid-Korea of Japan. Maar zij beseffen wel dat als ze dat doen, Amerika hard zal terugslaan, wat wel zeker het einde van het regime van Kim Jong-un zou betekenen. Dat geldt eveneens voor een Noord-Koreaanse raketaanval op Seoel, de hoofdstad van de Zuid-Korea, de vijand van Noord-Korea, die op nauwelijks 50 kilometer van de grens ligt. Als Kim dat doet, tekent hij zijn eigen doodvonnis.”

Foto: AP

Moeten we niet vrezen dat Amerika zelf een oorlog zal beginnen?

Vice-president Mike Pence heeft immers bevestigd dat het vliegdekschip “een dezer dagen” in Koreaanse wateren zal aankomen. Wat is de bedoeling van die provocatie?

Criekemans: “De Amerikanen zeggen dat het vliegdekschip in de buurt is om mee te doen aan militaire oefeningen met bondgenoot Zuid-Korea. Dat doen ze overigens iedere lente. Maar nu slepen ze toch wel heel lang aan.”

Is president Trump niet het grootste gevaar op een oorlog in de regio?

Dat laat Isac Stone Fish, de grootste Noord-Koreakenner in de Verenigde Staten, uitschijnen. Hij beweert dat Trump inzake Noord-Korea impulsief en onbezonnen is en nauwelijks iets weet over dat land.

USS Carl Vinson stoomt op richting Koreaanse wateren. Een provocatie van de Amerikanen? Foto: AP

“Op zekere hoogte is dat waar, maar de vernieuwde entourage rond Trump geeft vertrouwen en zet een rem op Trump. De enige schrik voor een escalerend conflict met de States is dat de twee kemphanen of een van hen de stoere taal en strategische spelletjes verkeerd inschat en toch als eerste zou toeslaan.”

Hoe groot is de kans dat derde speler China een oorlog begint in de regio?

“De rol van China is dubbel”, aldus David Criekemans. “Enerzijds is het de bemiddelaar tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten, maar anderzijds is de kans groter dat China ten aanval trekt dan de States. China heeft 150.000 troepen voor de Noord-Koreaanse grens opgesteld. Omwille van het ontradend effect. China zit immers erg verveeld met de instabiliteit in de regio en de incompetentie van Kim Jong-un en staat klaar om binnen te vallen en een marionettenregime te installeren. Misschien vragen ze daarvoor zelfs het mandaat van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De kans is overigens niet gering dat zowel de VS als Rusland daarmee akkoord zouden gaan.”

Kim Jong-un Foto: BELGAIMAGE

“China heeft zijn houding ten aanzien van Noord-Korea al een tijd verhard en straft het door de handel met de kleine communistische broer gevoelig te beperken. Noord-Korea is voor zijn steenkool voor 70 procent afhankelijk van China. Als China de kraan helemaal dichtdraait, houdt het regime het nog hooguit vier maanden uit alvorens te imploderen. ”

Waarom laat China het Noord-Koreaanse regime dan niet gewoon instorten?

“Niet alleen omdat dan wellicht honderdduizenden hongerige vluchtelingen richting China komen, maar ook omdat het vreest dat bij een paleisrevolutie Zuid- en Noord-Korea verbroederen en er een groot kapitalistisch machtsblok komt aan haar grens, waardoor ook nog eens de Amerikaanse invloedssfeer in de regio groter zou worden. China wil de tweedeling in Korea verder laten bestaan.”

Weten we nu al wat Kim Jong-un te maken heeft met de moord in ware James Bond-stijl op zijn halfbroer Kim Jong-nam op de luchthaven van Kuala Lumpur?

Kim Jong-nam. Dat hij leefde was op zich al een bedreiging voor zijn halfbroer. Foto: AP

“Onvoldoende. Maar het meest waarschijnlijk scenario is dat Kim Jong-nam inderdaad is vermoord in opdracht van zijn halfbroer door Noord-Koreaanse agenten. We weten dat Kim Jong-nam zich in het verleden kritisch had uitgelaten over het regime. Wellicht vreesde Kim Jong-un dat de Amerikanen zijn halfbroer wel eens zouden gebruiken om hem op zijn troon te zetten. Dat Kim Jong-nam nog in leven was, was op zich al een bedreiging voor het regime. Het lijkt erop dat er nog wel meer zuiveringen zijn gebeurd onder de getrouwen en familieleden van Kim Jong-un.”

Dinsdag viert Noord-Korea de 85ste verjaardag van de oprichting van het Volksleger. Mogen we ons verwachten aan een nieuwe provocerende militaire test met een nog grotere raket?

“Dat zou zeker stroken met de Noord-Koreaanse traditie”, zegt Criekemans. “Als Noord-Korea een test doet met een kernbom, dan zitten we wellicht pas met een echte escalatie. Het is immers al van vorig jaar geelden dat dit is gebeurd. Inlichtingendiensten hebben onlangs gerapporteerd dat er aan de voet van het afgelegen gebergte waar de nucleaire tests altijd plaatsvinden de laatste tijd veel puin ligt. Dat zou er op kunnen wijzen dat men tunnels aan het graven is voor een onderaardse test.”