Chaos in omgeving Leien door afsluiten Van de Wervestraat

Antwerpen 2060 - Door het afsluiten van enkele kruispunten in de Van de Wervestraat heerst er aan de noordkant van de Leien een grote verkeerschaos.

De aannemer startte vandaag met nutswerken in de Van de Wervestraat, in het kader van de werf Noorderlijn. Daardoor zal de Van de Wervestraat en een deel van de Van Maerlantstraat tijdelijk enkel richting zijn. Gasleidingen, elektriciteits- en telefoonkabels worden er verlegd als voorbereiding op de werkzaamheden op de Italiëlei vanaf juni 2017.

Foto: Inge Laurijssen

Naast de hoofdwerken in de Van de Wervestraat worden er in Ellermansstraat, de Van Aerdtstraat en de Vondelstraat doorsteken onder de rijweg voorzien voor de leidingen. Deze doorsteken worden na elkaar en steeds in twee delen uitgevoerd zodat het verkeer kan blijven passeren.

Vanavond leidde de situatie alvast tot grote verkeerschaos in de buurt. De website slimnaarantwerpen.be reikt voor de automobilsten alternatieve routes aan.