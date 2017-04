Heldhaftige brandweerman redt met onwaarschijnlijke duik het leven van suïcidaal schoolmeisje

eek als een held onthaald nadat hij een schoolmeisje redde die zich van het leven wilde beroven door van een balkon te springen. De man twijfelde geen moment en nam een duik in de diepte om de jonge vrouw tegen te houden door haar hard terug naar binnen te schoppen.

Zuid-Korea is vooral bekend door de smartphones van Samsung en de monsterhit van Psy, maar het Aziatische land kent ook een duistere kant en heeft één van de hoogste zelfmoordcijfers ter wereld. Hulpdiensten moesten om die reden een doortastend aanpak verzinnen om mensen die op het punt staan om zich van het leven te beroven, te redden.

Bovenstaande video toont hoe de brandweerman via een hoger gelegen verdieping naar beneden springt en de persoon in kwestie hard in de borst schopt om hen weer naar binnen te dwingen. Het is onduidelijk of het meisje in de video gewond raakte door de sprong van de brandweerman, maar de beelden van de heldhaftige actie werden al honderdduizenden keren bekeken sinds ze zaterdag op YouTube werden gepubliceerd.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.