Hotel-restaurant De Tram houdt al honderd jaar stand

Hoogstraten -

De Tram in Hoogstraten is een kloeke kerel. Een monument van honderd, grootgebracht en gekoesterd door één familie. Een verhaal dat in 1917 begint met een tramhalte, een klompenmaker en een café. En nu, een eeuw later, als hotel-restaurant in handen is van de vierde generatie. De Tram, dat is de familie Schellekens. Maar overgrootvader Fons Van Calster gaf de aanzet.