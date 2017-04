LIVE. KV Mechelen probeert goede reeks door te trekken tegen STVV

Na de thuiszege tegen Standard zijn de kansen van KV Mechelen op play-off II-winst weer wat gestegen. De Mechelaars staan momenteel immers op de tweede plaats in poule A, maar groepsleider Union verzaakt in ieder geval aan Europees voetbal. Een finaleplaats en eventueel zelfs Europees voetbal zijn daarom al lang geen utopie meer voor Malinwa. De eerstvolgende horde die moet worden genomen is STVV. Volg de wedstrijd hier op de voet vanaf 20u30.