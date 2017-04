Na vier speeldagen is Union Sint-Gillis zonder meer dé revelatie van play-off II. De ploeg uit 1B doet het in poule A momenteel beter dan alle teams uit de eerste klasse en gaat aan de leiding met 10 punten. Lierse van zijn kant hinkt achterop na drie verliespartijen op rij. In het Koning Boudewijnstadion hebben de Pallieters de ideale gelegenheid om die negatieve spiraal te doorbreken. Volg de wedstrijd hier op de voet vanaf 20u30.