Gebergte in Meerhout geeft geheimen prijs

Meerhout -

Hoe mooi is het leven in de stille Kempen? Waar je geen straatnummer bent, maar iedereen je naam kent. Elke maand gaan we op zoek naar het leven zoals het is in een Kempens gehucht. Vandaag trekken we onze klimschoenen aan: onze bestemming heet immers Gebergte. Op zoek naar de Mont Blanc van Meerhout. Of vinden we alleen molshopen?