Ranst - De Ranstse Gezinsbond organiseerde een garageverkoop en daar hoorde ook een plantenruil bij.

In de tuin van Hilde Herbosch (centraal met plantenbak in de handen) in de Schawijkstraat mochten de plantenliefhebbers planten ruilen of zelfs meenemen tegen een kleine vergoeding. Naast vaste planten waren tomaten en sla erg in trek. Er waren ook pannenkoeken en koffie te krijgen. De opbrengst van de dag gaat naar Kom op tegen kanker.