Steve Darcis moet meteen inpakken in Boedapest

Steve Darcis (ATP 53) heeft zich maandag niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het ATP-tennistoernooi van Boedapest (gravel/482.060 euro). De Belgische nummer twee ging in de openingsronde in drie sets onderuit tegen Damir Dzumhur (ATP 90), de Bosniër haalde het na 1u41 met 3-6, 6-2 en 6-2.

Het was de tweede onderlinge confrontatie op het ATP-circuit tussen de 33-jarige Luikenaar en de negen jaar jongere Bosniër, eerder dit jaar won Dzumhur ook al in Memphis (7-6 (7/2) en 6-4). De Bosniër mag in ronde twee de baan op tegen Ivo Karlovic (ATP 21), de Kroaat was als tweede reekshoofd vrij in ronde één.

Darcis, de enige landgenoot op de hoofdtabel van het Hungarian Open, dubbelt wel nog in de Hongaarse hoofdstad. Samen met de Kroaat Borna Coric treft hij in de eerste ronde de Zweed Robert Lindstedt en de Australiër Sam Groth.