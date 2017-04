Gevaarlijke kermisstunt van Vlaamse jongeren al bijna 2 miljoen keer bekeken

Een groepje Kortrijkse vrienden is erin geslaagd om een filmpje dat ze gemaakt hebben op de paasfoor in Kortrijk wereldwijd viraal te laten gaan. Ze gebruiken een van hun vrienden op de boksbalattractie op de kermis. Die hield er gelukkig niets aan over.

Een leuke stunt, maar we raden het toch niemand aan om de Kortrijkse vrienden na te doen. Op de video, die intussen al meer dan 1,7 miljoen keer bekeken is op Facebook, is te zien hoe een groepje vrienden een jongeman op de schouders tilt. Vervolgens nemen ze hun aanloop vanaf de overkant van de straat en stormen ze op de boksbal af. Het is de bedoeling om er met de vuist zo hard mogelijk op de slaan. Maar dat vonden ze maar niets, dus bedachten ze een origineel alternatief.

De stunt lukte. De bal werd naar boven geslagen, zoals het de bedoeling van het spel is, en het filmpje werd een internetsucces.

En de jongen zelf, zal u zich afvragen. “Dat valt goed mee. Hij had geen pijn en heeft er niets aan overgehouden”, zegt zijn broer aan VTM Nieuws.