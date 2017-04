Waarom je deze week je kleren binnenstebuiten mag dragen

Deze week - van maandag 24 april tot en met zondag 30 april - mag je jouw kleren binnenstebuiten dragen. Hiermee steun je de Fashion Revolution, een organisatie die mensen van over de hele wereld wil aanzetten om na te denken over de kleren die ze dragen. Vanwaar komen ze, wie maakte ze en verliep het productieproces op een eerlijke manier?

Fahion Revolution Day ontstond op 24 april 2014 dankzij de Britse ontwerpster Carry Somers. Waarom precies die datum? Het was toen een jaar geleden dat een van de grootste rampen plaatsvond in de kledingindustrie. Meer dan 1.100 mensen kwamen om het leven toen de Rana Plaza-textielfabriek in Bangladesh instortte. Carry nam het heft in handen om het bewustzijn rond mensenrechten en respect voor het milieu in de mode-industrie te vergroten en zo ontstond haar project.



Ongelijkheid

Tijdens deze Fashion Revolution week staat alles in het teken van de winst die modeketens maken en wie er de vruchten van plukt. Er heerst immers heel veel ongelijkheid in de industrie: de bazen worden multimiljonairs, palmen een plaatsje in de lijst met de rijkste zakenmensen ter wereld in, terwijl hun personeel vaak lange dagen werkt voor een hongerloontje en dat in erbarmelijke omstandigheden.



Dear @andotherstories I love your clothes, but I haven't shopped with you for a year and a half because I don't know #whomademyclothes when I buy from you | #whomademyclothes #fashionrevolution #fashionrevolutionweek #weneedchange @fash_rev Een bericht gedeeld door Hella Lynggaard (@thenewfashionnorm) op 24 Apr 2017 om 3:54 PDT



Laat je labels zien

Maar liefst in 71 landen worden nog tot zondag projecten, acties en evenementen georganiseerd om het bewustzijn rond deze actuele kwestie te vergroten. Het doel is bij iedereen hetzelfde: een antwoord krijgen op de slagzin: “Who made my clothes?” Je kunt zelf iets doen om aan te tonen dat je begaan bent met de mode-industrie en de voorkeur geeft aan een eerlijke en duurzame manier van werken. Draag je kleren binnenstebuiten, deel er een foto van op de sociale media en vraag aan de merken op het etiket of ze je even willen vertellen welke weg hun stuks hebben afgelegd. Dat kan ze ertoe aanzetten om stil te staan bij de arbeidsomstandigheden van hun mensen en motiveren om inspanningen te leveren opdat deze in de toekomst verbeteren.



Een bericht gedeeld door Tamara Klusová (@tamitadyje) op 24 Apr 2017 om 2:15 PDT



Benieuwd hoe het zit met de transparantiegraad van je favoriete keten? Je kan het controleren op de website van Fashion Revolution, waar honderd grote modebedrijven en de mate waarin ze eerlijk zijn over het productieproces staan opgelijst.