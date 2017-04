Geparkeerde auto wordt tegen gevel gesmakt

Lier - Aan de Antwerpsesteenweg in Lier is maandagochtend een geparkeerde auto aangereden door een ander voertuig. De klap was zo hevig dat het voertuig werd weggekatapulteerd en tegen de gevel een huis belandde.

Het ongeval gebeurde omstreeks half drie maandagochtend. Een Mini die richting Lierse Ring reed kwam eerst in botsing met een bushokje en smakte nadien tegen een geparkeerde Audi TT. Dat voertuig werd weggeslingerd en vloog in de gevel van een huis.

Een passagier van de Mini raakte lichtgewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. De schade aan de woning was aanzienlijk. In de gevel gaapte een opening en in de woonkamer viel de radiator op de grond, net als verscheidene stenen.

De brandweer ruimde de brokstukken op en stutte de woning. De bewoners kwamen er met de schrik vanaf.