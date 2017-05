President Macron (39) en zijn 25 jaar oudere echtgenote: hun opmerkelijke liefdesverhaal

Emmanuel Macron wordt de nieuwe president van Frankrijk en zijn echtgenote Brigitte Trogneux (64) dus de Franse ‘First Lady’. Het liefdesverhaal tussen die twee, is alvast opmerkelijk.

Emmanuel en Brigitte hebben elkaar leren kennen op school, maar niét als school- of klasgenoten. Brigette Trogneux was namelijk de leerkracht van de presidentskandidaat. Ze leerden elkaar kennen toen Macron 15 was. Brigitte was op dat moment 40 jaar oud en was de toneelleerkracht van Emmanuel. Emmanuel werd verliefd , en maakte nadien een opmerkelijke belofte aan Brigette. “Toen hij 17 was, zei Emmanuel me: “wat je ook doet, ik zal met jou trouwen””, zo vertelde Brigitte vorig jaar aan het Franse magazine Paris Match.

Gescheiden en 3 kinderen

Een jaar later waren de twee ook echt een koppel. Al liep ook dat nog niet van een leien dakje. Brigitte was op dat moment nog getrouwd. Ze had toen nog de naam van haar toenmalige echtgenoot. Brigitte ging door het leven als mevrouw Auziere. Samen met haar echtgenoot had ze ook nog drie kinderen. Intussen heeft Brigitte ook 7 kleinkinderen.

Bovendien werden de twee van elkaar gescheiden: Macron trok van Amiens, waar hij Brigitte had leren kennen, naar Parijs om daar naar een school te gaan. Emmanuel was toen 18 jaar, Brigitte begin de veertig.

Macron zelf herinnert zich hoe de twee dagelijks uren aan de telefoon hingen toen Macron in Parijs zat en Brigitte in Amiens.

Uiteindelijk bezweek Brigitte helemaal voor de charmes van de jonge Macron en volgde ze haar hart. “Hij overwon al mijn weerstand tegen een relatie op een ongelooflijke manier, met heel veel geduld”, zegt Brigitte. Ze verhuisde niet veel later naar Parijs, naar Emmanuel. Ze scheidde van haar toenmalige echtgenoot en nam haar eigen achternaam weer aan: Trogneux.

Sindsdien zijn Emmanuel en Brigitte onafscheidelijk. In 2007 zijn ze getrouwd. Emmanuel was toen 30 jaar, Brigitte 54.

De voorbije weken voerde Brigitte mee actief campagne voor haar echtgenoot. “Ik verberg haar niet”, zei Macron daar onlangs nog over. “Ze is hier in mijn leven, ze is er altijd geweest. Ik ben haar zoveel verschuldigd, want ze heeft me mee de mens gemaakt die ik nu ben. En als ik verkozen word,....of beter: als wé verkozen worden, dan zal ze er ook zijn, met een rol een rol en een plaats.”

Homoseksuele relatie?

Onlangs kwam er echter een kleine smet op dat liefdesverhaal. Zo doken er weer geruchten op dat Macron een buitenechtelijke, homoseksuele relatie zou hebben met Frans journalist Mathieu Gallet. Het gerucht doet al jaren de ronde, maar werd de voorbije weken en maanden weer opgerakeld. Het gerucht werd zowel door Macron zelf als door zijn woordvoerster met klem ontkend.

