POLL. Maximum 70 km/u op de Antwerpse Ring voor betere lucht?

Antwerpen - “Verlaag de snelheid op de Ring naar 70 kilometer per uur”, stelt Wouter Van Besien (Groen) voor om de luchtkwaliteit in Antwerpen te verbeteren. Geen goed plan, zegt minister Ben Weyts (N-VA). “Op sommige plaatsen nemen de files dan net toe.”

Terwijl Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) zondag voor het eerst een marathon afwerkte tijdens de Antwerp 10 Miles & Marathon, begon Van Besien aan een ‘marathon van huisbezoeken’. De actie kadert in het stadsdialoogproject ‘A Plus’, dat als voorloper moet dienen van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. “Politiek voer je niet alleen vanuit het Schoon Verdiep, maar ook op straat tussen de mensen, om te luisteren en goed te weten wat er leeft”, zegt Van Besien.

Gezonde lucht

Het huidige luik van A Plus draait voornamelijk rond gezonde lucht. Groen lanceerde een tijdje geleden een petitie om het stadsbestuur op te roepen zowel structurele maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit in Antwerpen te verbeteren, als noodmaatregelen te nemen op dagen met veel fijn stof en vervuiling.

Van Besien startte daarom zijn huisbezoeken in Deurne-Noord, aangezien die wijk bij de Ring ligt en dus vaak te kampen heeft met luchtvervuiling. Daarbij pleit de Groen-fractieleider voor de invoering van een maximumsnelheid van 70 km per uur op de Antwerpse Ring. “Met een verlaagde maximumsnelheid verlies je niet veel tijd, maar het heeft een enorm positief effect op de luchtkwaliteit”, klinkt het.

Geen goed plan

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is niet overtuigd. “Een snelheidsbeperking van 100 naar 70 km/u op de Ring zorgt niet voor een betere doorstroming. Integendeel, op sommige plaatsen nemen de files zelfs licht toe”, liet hij eerder al optekenen. Weyts baseert zich op een studie over het effect van een snelheidsbeperking tot 70 km/u die Antwerpen in 2012 liet uitvoeren naar aanleiding van het ‘Overkappingsonderzoek Antwerpse Ring’.

“Hieruit blijkt dat de bestaande knelpunten die de doorstroming beperken, behouden blijven. De files blijven behouden en nemen op sommige plaatsen zelfs licht toe. De reistijd stijgt met ongeveer 5 minuten.”

“Gezien zo’n maatregel geen positieve impact heeft op de doorstroming valt te verwachten dat ook het effect op de uitstoot van het verkeer beperkt zal zijn. Uit een studie blijkt dat bij een beperkte snelheidsbeperking tot 90 km/u de emissies van het licht verkeer afnemen, maar die van het zwaar verkeer enigszins toenemen. Omdat de lichte voertuigen meer dan 80 procent van de kilometers afleggen nemen de totale emissies af”, aldus Weyts.