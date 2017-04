Benzine tanken wordt morgen/dinsdag goedkoper, zo blijkt uit een mededeling van de federale overheidsdienst Economie. Wie benzine 95 E10 neemt, betaalt nog maximum 1,4390 euro per liter, of een daling met 2,6 cent per liter. De maximumprijs voor benzine 98 zakt met 2,9 cent tot 1,5060 euro per liter.