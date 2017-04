Serena Williams ondanks zwangerschap opnieuw nummer één op WTA-ranking

Brussel - Serena Williams mag zich sinds maandag opnieuw de nummer één van de wereld noemen. De Amerikaanse doet op de nieuwe WTA-ranking haasje-over met de Duitse Angelique Kerber maar zal sowieso niet lang helemaal bovenaan staan. De 35-jarige Williams maakte vorige week immers bekend dat ze zwanger is en dit jaar niet meer in actie komt.

Kerber won vorig jaar rond deze tijd het WTA-toernooi van Stuttgart, maar aangezien dat evenement een week is verplaatst, raakte de Duitse veel punten kwijt. Het verschil tussen beide speelsters bedraagt nu amper 85 punten, voorts zijn er geen positiewijzigingen in de top tien.

Elise Mertens blijft de hoogst geklasseerde landgenote en wipt op de ranking van 66 naar 65. Samen met het Belgische Fed Cuo-team gooide ze afgelopen weekend nog hoge ogen in de ontmoeting met Rusland in de barrages voor promotie naar Wereldgroep I. Mertens won haar enkelwedstrijden tegen Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 16) en Elena Vesnina (WTA 14) en zette in het dubbelspel van zondagavond samen met An-Sophie Mestach de kroon op het werk. België verliet Moskou met een 2-3 stuntzege en staat bij de beste acht landen ter wereld.

Na Mertens volgen Yanina Wickmayer (72e, +1) en Kirsten Flipkens (93e), zij waren er niet bij in Rusland. Maryna Zanevska is 116e (-2), Alison Van Uytvanck 130e (+2) en Mestach 219e (-1).

Top 10 WTA-ranking:

1. Serena Williams - 7010 ptn

2. Angelique Kerber - 6925 punten

3. Karolina Pliskova - 6020 punten

4. Dominika Cibulkova - 5065 punten

5. Simona Halep - 5021 punten

6. Garbiñe Muguruza - 4691 punten

7. Johanna Konta - 4330 punten

8. Agnieszka Radwanska - 4205 punten

9. Svetlana Kuznetsova - 4025 punten

10. Madison Keys - 3857 punten