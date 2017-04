Populariteit Trump zit op dieptepunt

De Amerikaanse president Donald Trump is de minst populaire president ooit. Althans, dat blijkt uit een peiling van de Washington Post en ABC. Maar in de aanloop naar zijn honderdste dag als president, volgende week zaterdag, lijkt hij onverstoord door te gaan.

Volgende week zaterdag zit Donald Trump 100 dagen in het Witte Huis. Maar nooit in de moderne geschiedenis, dat is sinds Dwight D. Eisenhower, was een president van de Verenigde Staten minder populair. Slechts 42 procent van de Amerikanen steunt zijn beleid. Dat blijkt uit een peiling van de krant Washington Post en de tv-zender ABC.

Ter vergelijking: het slechtste ‘disapproval rate’ na ongeveer 100 dagen in functie vóór Trump was volgens de Washington Post voor de Democraat Bill Clinton. Zijn koers werd in april 1993 afgekeurd door 39 procent, Trump komt nu uit op 53 procent. Acht jaar geleden scoorde Barack Obama 69 procent op de populariteitsmeter, bij maar 26 procent viel zijn beleid in slechte aarde.

Achterban blijft hem steunen

Maar bij zijn achterban ligt Trump nog steeds goed. In die groep kan hij bij 94 procent op goedkeuring rekenen voor zijn koers. Bij de Republikeinen ligt dat op 84 procent. Op de vraag of ze spijt hebben van hun keuze voor Trump antwoordde twee procent met ja, 96 procent blijft achter hun stem staan.

Hetzelfde percentage zou Trump ook herverkiezen. Dat is een betere score dan voor zijn Democratische rivale Hillary Clinton. 83 procent van haar kiezers zou zich opnieuw achter haar scharen.

Executive orders

Veel lijkt Trump er zich niet van aan te trekken. Vrijdag zal hij nog verschillende executive orders over energiebeleid ondertekenen, zegt een anonieme medewerker van het Witte Huis.

‘Die zullen voortbouwen op eerdere besluiten die de weg hebben vrijgemaakt voor pijpleidingen die jobs creëren, innovaties in energieproductie en minder lasten voor energieproducenten.’ In maart ondertekende president Trump al verschillende besluiten die de klimaatmaatregelen van Obama moeten terugdraaien.

Woensdag zou de president ook een aantal belastingplannen bekendmaken. Mick Mulvaney, bevoegd voor het budget, zei op tv-zender Fox dat de focus zal liggen op ‘principes, ideeën en tarieven.’

Zelf haalde Trump op Twitter nog eens uit naar Obamacare. Hij waarschuwt de Democraten dat het gezondheidsplan van de vorige president op sterven na dood is zonder financiële steun van de overheid. Daarmee verwijst hij misschien naar de mogelijkheid om de subsidies voor gezondheidszorg bij de lage inkomens te schrappen.

ObamaCare is in serious trouble. The Dems need big money to keep it going - otherwise it dies far sooner than anyone would have thought. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 23, 2017

De Republikeinen willen de Affordable Care Act van president Obama uit 2010 terugschroeven, maar slagen daar voorlopig niet in.