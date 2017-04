Ouders van verongelukt meisje slepen demente vrouw voor de rechter

Een dementerende bejaarde vrouw zal zich morgen in de politierechtbank moeten verantwoorden voor een dodelijk ongeval. Zij draaide de sleutels van een geparkeerde wagen in het contact waarop die naar voren schoot en de 16-jarige Amy-Love raakte. Vorig jaar besliste het parket de vrouw niet te vervolgen, wegens ontoerekeningsvatbaar. Maar de ouders van Amy-Love dagen haar én haar man nu toch voor de politierechter.

Iets meer dan een jaar geleden gebeurde het vreselijke ongeval op de markt in Gistel in West-Vlaanderen. Amy-Love Dewilde (16) had net middagpauze en was samen met haar vriendinnen een broodje aan het eten. Ze zat op de grond voor een ijzeren bankje toen plots een ­geparkeerde wagen naar voren schoot. Amy-Love raakte gekneld tussen de wagen en het bankje, ze overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

In de wagen zat A., een dementerende vrouw van rond de 80 jaar uit Middelkerke. Haar man G.V. (82) was even wat broodjes gaan halen op de markt en had de sleutels op het contact laten zitten. Dat deed hij altijd, zodat zijn vrouw muziek kon luisteren tijdens het wachten. Sinds ze negen jaar eerder een trombose kreeg, was muziek erg belangrijk voor de dementerende vrouw. Maar op een bepaald moment moet ze aan de sleutel hebben gedraaid, waardoor de wagen vooruit schoot.

Ontoerekeningsvatbaar

Omdat A. niet toerekeningsvatbaar werd geacht, besloot het parket om de zaak te seponeren. Juridisch gezien was zij nochtans de bestuurder, zij draaide de sleutel in het contact. Maar omdat ze volgens het parket niet wist wat ze deed, werd besloten de zaak niet naar de rechtbank te verwijzen. En ook haar man G. V. werd niet vervolgd. Hij noemde het ongeval eerder in onze krant een “onwaarschijnlijk spijtige samenloop van omstandigheden waar niemand iets aan kon doen”.

Maar de ouders van Amy-Love kunnen daar niet mee leven. Zij willen dan ook dat de zaak in de rechtbank beslecht wordt. Daarom stuurden zij een rechtstreekse dagvaarding uit waarbij ze zowel G. V. als zijn demente vrouw voor de politierechter dagen. Dat kan als je je benadeeld voelt.

Johan Platteau, advocaat van G.V. en zijn demente vrouw, wilde daar gisteren niet op reageren. “Dat houd ik voor de rechtbank”, klinkt het. Of de zaak morgen ook inhoudelijk behandeld zal worden, is niet duidelijk. Wel staat vast dat de discussie vooral zal gaan over het feit of A. wel degelijk ­dement is. En of haar man de sleutels op het contact had ­mogen laten zitten.