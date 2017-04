Verenigde Staten in finale Fed Cup tegen Wit-Rusland

De Amerikaanse tennissters hebben zich zondag in Saddlebrook Resort (Florida) voor de finale van de Fed Cup geplaatst. Dat deden ze door titelverdediger Tsjechië met 3-2 uit te schakelen. Bethanie Mattek-Sands, ‘s werelds nummer een in het dubbelspel, zorgde met Coco Vandeweghe voor de beslissing door Kristyna Pliskova en Katerina Siniakova met 6-2 en 6-3 te verslaan.

In de enkelspelen had Vandeweghe (WTA-24) de Verenigde Staten twee keer op voorsprong gebracht. Zaterdag versloeg ze Marketa Vondrousova (WTA-117) met 6-1 en 6-4, zondag Katerina Siniakova (WTA-38) met 6-4 en 6-0. Siniakova won zaterdag met tweemaal 6-3 van Shelby Rogers (WTA-49). Vondrousova bezorgde haar land zondag een punt met 6-2, 7-5 winst tegen Lauren Davis (WTA-36).

Op 11 en 12 november staan de Amerikanen in de finale tegenover Wit-Rusland, dat het thuisvoordeel heeft. Aliaksandra Sasnovich (WTA-96) en Aryna Sabalenka (WTA-125) leidden hun land verrassend voorbij Zwitserland. In hun allereerste Fed Cup-finale hopen de Wit-Russinnen ook weer op hun nummer een Victoria Azarenka te kunnen rekenen. Azarenka beviel in december van een zoontje. Na een afwezigheid van tien maanden wil de voormalige nummer een van de wereld in juli haar comeback in het WTA-circuit maken.

Met 17 titels zijn de Verenigde Staten het meest gelauwerde land in de Fed Cup. Het is wel al van 2000 geleden dat ze het officieuze wereldkampioenschap voor vrouwenteams nog eens wonnen. Sindsdien moesten ze drie keer (2003, 2009, 2010) in de finale het onderspit delven.