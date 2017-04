Stad maakt 300.000 euro vrij voor sloop stadion op het Rooi

Berchem - Het stadsbestuur heeft een eerste schijf van 300.000 euro gereserveerd voor sloopwerken aan het oude stadion op het Rooi. De bouw van een nieuw stadion voor K. Berchem Sport, dat volgende week kampioen kan spelen in de tweede amateurliga, is gepland voor 2019.

“In de budgetwijziging voor volgend jaar, die we afgelopen week hebben afgerond, is 300.000 euro ingeschreven voor de sloop van het oude stadion”, zegt de schepen van Stadsontwikkeling, Rob Van de Velde (N-VA).

“Verder gaan we in overleg met Berchem om samen een plan en een budget uit te werken voor de vernieuwing van de hoofdtribune, de kantine en kleedkamers. Die gesprekken zullen vermoedelijk in het najaar plaatsvinden”, vervolgt de schepen.

Een nieuwe hoofdtribune is slechts één onderdeel van de plannen. Er ligt een “groeiscenario” op tafel om op termijn het stadion volledig te vernieuwen. “Het stadsbestuur heeft beslist om hiervoor in de periode 2018-2019 een maximum budget van drie miljoen euro uit te trekken”, vervolgt Rob Van de Velde.

4.000 plaatsen

Als het nieuwe stadion er staat, zal de capaciteit dalen van de 13.000 huidige plaatsen naar 4.000 plekken. Dat moet ruim voldoende zijn om de supporters voor de wedstrijden van Berchem Sport op te vangen.

“Voor verkeersoverlast moeten de buurtbewoners dus niet vrezen. Op tijdstippen dat de wedstrijden worden gespeeld, zijn er meer dan voldoende parkeerplaatsen op de Roderveldlaan en op de parkings van de bedrijven in de buurt.”