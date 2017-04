Jani draait week lang mee als brandweerman in Antwerpen

Jani Kazaltzis komt vanavond in Jani Gaat voor hete vuren te staan. Hij draait een week lang mee met de brandweer van Antwerpen.

Jani is niet meteen een held in crisissituaties. Wanneer er paniek uitbreekt, doet hij daar vaak al gillend nog een schepje bovenop. Hem een drama queen noemen is een understatement, laat staan dat Jani er ooit aan dacht om een vuurzee in te lopen. Maar dat is precies wat er vanavond van hem wordt verwacht.

Jani draait een week lang mee met de brandweer van Antwerpen-Noord. Tussen de interventies door probeert hij met de steun van brandweermannen Dennis Mertens en Guy ­Meulemans een loodzware opleiding te voltooien en moet hij het vertrouwen van zijn makkers winnen. Stoere brandweerlui die zonder verpinken hun leven op het spel zetten voor dat van een onbekende, en van Jani verwachten ze hetzelfde.

Voor de stylist, die deze week ook aan een tweede uitzendweek van Shopping Queens begint, was het overigens geen prettig weekend. Zaterdagochtend, toen hij bij zijn auto kwam die buiten geparkeerd stond, bleken de koplampen gestolen. “Wie doet dat nu?”, vroeg Jani zich af op de sociale media. Hoe de dieven de koplampen hebben kunnen stelen zonder in de auto te geraken, is onduidelijk. Naar verluidt gebeuren dergelijke diefstallen op bestelling door bendes.