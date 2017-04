Engie wil meer dan 250 vacatures in regio Antwerpen invullen door sollicitaties via sms

Eén sms’je sturen en binnen enkele uren belt iemand van Engie u op. Door potentiële werknemers via sms te laten solliciteren, hoopt de energiegroep vijfhonderd vacatures voor technici in Vlaanderen en Brussel eindelijk ingevuld te krijgen.

Engie, tot voor kort bekend als Engie Electrabel, is een Franse multinational die verschillende bedrijven groepeert, waaronder de kerncentrale van Doel, Fabricom (dat onder meer gsm-masten en verkeerslichten installeert en onderhoudt), Axima (onder andere installeren van koelsystemen) en Cofely (dat bijvoorbeeld de bagagebanden in luchthavens doet draaien). Voor al die bedrijven heeft Engie vijfhonderd vacatures openstaan, waarvan meer dan de helft in de regio Antwerpen.

Niet meer eerst cv opstellen

Engie pakt uit met een nieuw initiatief. “Sollicitanten kunnen een sms met het woord ‘Engie’ sturen naar het telefoonnummer 8989. Ze worden dan binnen enkele uren opgebeld door iemand van onze personeelsdienst. Daardoor kunnen we sneller vragen beantwoorden over de openstaande vacatures. En de sollicitant moet in eerste instantie geen moeite meer doen om naar onze website met vacatures te gaan en zijn cv in te sturen. Heel veel jongeren zijn ’s avonds bezig met hun smartphone, niet met hun computer.”

Engie organiseerde zaterdag in Zwijndrecht een jobdag voor de openstaande vacatures. Er kwamen 120 mensen op af, van wie zeker niet iedereen zal worden aangeworven. Lang niet genoeg dus om de vijfhonderd openstaande vacatures in te vullen.