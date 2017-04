Bestuurder pleegt vluchtmisdrijf na ongeval

Borgerhout - Op de hoek van de Terlostraat met de Florastraat in Borgerhout is zondag een ongeval met vluchtmisdrijf gebeurd. Een auto kwam nogal sportief het kruispunt opgereden en verleende geen voorrang aan een andere auto die van rechts kwam.

Het kwam tot een stevige aanrijding waarbij één van de auto’s tegen de gevel van een hoekhuis belandde. Daarop stapte de bestuurder van de auto die geen voorrang gaf uit en ging hij ervandoor. Hij zou lichtgewond zijn en wordt opgespoord. Het is onduidelijk of hij alleen in de auto zat: volgens sommige getuigen ging het om in totaal drie jonge mannen. De bestuurder van de andere auto raakte niet gewond. De gevel liep geen ernstige schade op.