‘De Race’: Wie bereikt als eerste de Grote Markt in Antwerpen? De trein of de elektrische scooter?

Tien journalisten, tien vervoermiddelen, twee steden, één doel: zo snel mogelijk de aankomstboog bereiken. Dat is het opzet van De Race. Van de Grote Markt in Lier naar de Grote Markt in Antwerpen, wie geraakt er het snelst? De komende week leest u elke dag het verhaal van twee deelnemers die aan elkaar gewaagd zijn. Zaterdag weten we wie wint. Vandaag: de trein en de elektrische scooter.

Marleen Muysoms neemt de trein

Of ik wil deelnemen aan de race van Lier naar Antwerpen? Tuurlijk, antwoordt de winnaar in mij, want stiekem hoop ik erop om als eerste op de Grote Markt aan te komen. Het ...