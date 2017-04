Agent opgepakt voor hulp aan drugsbende

Het Antwerpse gerecht heeft een politieman laten arresteren op verdenking van betrok-kenheid bij internationale cocaïnesmokkel. Politieagent G.V. zou hand- en span-diensten hebben geleverd aan de organisatie rond Frank ‘De Tank’ V., die in de haven de drugs uithaalt.

De federale politie arresteerde vorige week een tiental verdachten die op een of andere manier betrokken zouden zijn bij de grootschalige invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen. Spilfiguur in het onderzoek is Frank V., een indrukwekkende bodybuilder die in het milieu ‘Frank De Tank’ wordt genoemd. Hij zou samen met zijn schoonbroer Patrick Y. aan het hoofd staan van een organisatie die zich specialiseert in het uithalen van partijen drugs in de haven.

De Tank zou zijn diensten hebben verhuurd aan verschillende Belgische en Nederlandse drugsbendes. “Hij beschikt over heel veel contacten in de haven”, zegt een ingewijde. “Om containers op de kaai op de juiste plaats te zetten, heb je een stradler-chauffeur nodig. De Tank is iemand die zulke chauffeurs kan regelen.”

Het gerecht verdenkt De Tank en zijn medeverdachten ervan minstens 2.000 kilogram cocaïne te hebben ingevoerd via de haven. Over de precieze rol van politieagent G.V. bestaat nog geen duidelijkheid. Het Antwerpse parket weigert voorlopig iedere commentaar.

Appartement beschoten

Frank De Tank zat vorig jaar al drie maanden in voorhechtenis naar aanleiding van een groot witwasonderzoek. Hij lijkt ook verwikkeld te zijn in de gewelddadige bendeoorlog die al enkele maanden in het cocaïnewereldje woedt. Onbekenden schoten eind februari met een automatisch wapen op het appartement van De Tank in Sint-Job-in-’t-Goor en probeerden er ook brand te stichten met brandbommen.

Ook Jorn R., van wie de auto op Antwerpen-Linkeroever werd doorzeefd met kogels, werd opgepakt in het drugsonderzoek. Net als oude bekende Ahmed A., een vertrouweling van de beruchte Mixers. Ook hij zou een beroep gedaan hebben op de diensten van De Tank en co. om partijen cocaïne uit te halen.

Een andere grote naam die opduikt in het dossier, is Ramzi El O. Zijn samenwerking met De Tank zou zijn uitgedraaid op een bitter conflict om geld. Ramzi El O. zou De Tank een stevig voorschot hebben betaald om een partij cocaïne uit te halen. Maar de uithaling ging niet door, waarna Ramzi El O. zijn geld terugeiste. Om zijn eisen kracht bij te zetten, bedreigde hij Frank De Tank met een vuurwapen. Ramzi El O. is de neef van Youssef El O., die vorige week ten onrechte in verband werd gebracht met de terroristische aanslag op de Champs Elysées in Parijs.