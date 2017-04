Antwerpen - Ik ben nog nooit zo blij geweest om het stadhuis te zien”, zei Bart De Wever na aankomst op de Grote Markt. Afzien was het, vooral het laatste stuk, maar de Antwerpse burgemeester denkt toch al voorzichtig aan een volgende editie.

Er zijn mensen die in elkaar stuiken als ze de finish over zijn, of die alleen overeind kunnen blijven dankzij de ondersteunende schouder van een EHBO-medewerker. Maar Bart De Wever staat vlak na zijn ...