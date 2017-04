“Als Macron het haalt, is Frankrijk niet automatisch op weg naar een glorieuze toekomst”

Oef! Dat hebben talloze Fransen, maar ook ­Europese politici, zakenlui en gewone burgers ongetwijfeld gedacht toen gisteravond de eerste resultaten van de Franse presidentsverkiezingen bekend raakten. In de tweede ronde op 7 mei gaat het tussen de sociaal-liberaal Emmanuel Macron en de rechts-populistische Marine Le Pen. Oef dus, omdat het op 7 mei geen strijd wordt tussen uiterst links en uiterst rechts, een strijd die Frankrijk in totale chaos had kunnen storten. Oef, omdat de Fransen zich niet hebben laten verleiden tot een Frexit, de terugkeer van de Franse frank, een protectionistische handelspolitiek en een onbetaalbaar sociaal programma.

Maar waarvoor hebben de meeste Fransen dan wél gekozen? Voor een zeer bijzondere politiek van een zeer atypisch politicus: een ex-bankier met linkse ideeën en een pas opgerichte eigen partij, een bezield spreker die appelleert aan de Franse trots zonder aldoor naar het verleden te verwijzen, maar door de troeven van het land in de verf te zetten, een optimist, een bruggenbouwer, iemand die het land uit het slop wil halen met een economisch programma dat bestaat uit het beste van links en van rechts. Zo iemand hebben ze in het naoorlogse Frankrijk nog niet gehad.

De meest kenners gaan ervan uit dat Macron de tweede ronde al gewonnen heeft. De socialistische kandidaat Benoît Hamon heeft zijn kiezers meteen opgeroepen om voor hem te stemmen. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat de andere verliezer, François Fillon van de rechts-conservatieve partij Les Républicains, zijn aanhang zal vragen om voor Le Pen te gaan. De uiterst linkse Jean-Luc Mélenchon zal dat normaal ook niet doen, al is het niet uitgesloten dat sommige van zijn gefrustreerde kiezers naar uiterst rechts verhuizen. De sociale programma’s van Le Pen en Mélenchon zijn verrassend gelijklopend.

Maar dan nog is de buit voor Macron niet binnen. De frustratie bij de aanhangers van uiterst links en rechts is oprecht en zit diep. Macron zal de komende twee weken alles uit de kast moeten halen om die kiezers ervan te overtuigen dat zijn programma ook hun leven beter kan maken.

En als Macron het op 7 mei haalt, wil dat niet zeggen dat Frankrijk automatisch op weg is naar een glorieuze toekomst. De jongste president ooit staat dan voor enorme uitdagingen. Frankrijk zit op alle vlakken in het slop en hij zal zijn plannen moeten verwezenlijken met een onervaren partij in een vastgeroeste politieke structuur van links tegen rechts. Hij moet een weg zoeken die ­niemand hem is voor gegaan. De toekomst van Frankrijk blijft onzeker.

Maar beter onzeker dan hopeloos. Voor Frankrijk en voor Europa is deze eerste verkiezingsronde een opsteker. Hopelijk wordt de tweede dat ook.