Felicitaties van Vlaams Belang voor Le Pen, Di Rupo en Waalse politici mengen zich in de debatten

Marine Le Pen en Emmanuel Macron nemen het op 7 mei tegen elkaar op in de tweede en beslissende ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Een van hen wordt dus de nieuwe president van onze zuiderburen en dus stromen ook de Belgische reacties stilaan binnen.

Het Vlaams Belang feliciteert FN-voorzitster Marine Le Pen met de “klinkende verkiezingsoverwinning” die zij behaalde bij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Frankrijk. “Nooit eerder zette een kandidaat van sociaal-rechts een dergelijk resultaat neer”, luidt het in een mededeling van de extreemrechtse Vlaamse partij.

“De strijd voor identiteit, nationale soevereiniteit, sociale rechtvaardigheid en tégen massa-immigratie en EU-bemoeizucht - komt door de verkiezingsoverwinning van Marine Le Pen opnieuw bovenaan de politieke agenda”, zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken.

“Bovendien is Emmanuel Macron voor haar de ideale tegenkandidaat”, zegt VB-kopstuk Filip Dewinter. “Je kan hem als links beschouwen, een kandidaat van het systeem en ook nog eens pro-Europees. Daar maakt Le Pen meer kans tegen dan haar vader Jean-Marie destijds tegen een rechtse kandidaat.”

Dewinter voegt er in zijn eerste reactie aan toe dat hij hoopt dat een eventueel succes van Le Pen zal afstralen op Vlaams Belang. “Ze is onze bondgenote en onze Europese fractieleider”, zegt hij. “We gaan het dus zeker vieren vanavond, veel meer dan na de Nederlandse verkiezingen onlangs, toen het resultaat van Geert Wilders toch voor een feestje in mineur zorgde.”

Steun voor Macron

Elio Di Rupo, de voorzitter van de Belgische PS die voor de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen achter PS-kandidaat Benoît Hamon stond, roept “alle Franse democraten op om tegen het extreemrechts van Marine Le Pen te stemmen” en dus voor Emmanuel Macron.

“Het gaat om de toekomst van Frankrijk en van Europa en dus ook om onze toekomst”, zei Di Rupo op Twitter. Ook cdH-voorzitter Benoît Lutgen spreekt op Twitter zijn steun uit voor Macron. “Meer dan 40% voor extremistische partijen in de eerste ronde. Dat moet alle democraten mobiliseren”.

“We moeten een dam opwerpen tegen het rechts-extremisme en het populisme”, reageert MR-voorzitter Olivier Chastel op de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Frankrijk. Hij spreekt opnieuw zijn steun uit voor Emmanuel Macron, de kandidaat van de centrumbeweging En Marche!, die de eerste ronde won en samen met Marine Le Pen van het extreemrechtse FN naar de tweede ronde op 7 mei gaat.

“Noch links, noch rechts, Emmanuel Macron is een liberaal op economisch vlak. Het is een pragmaticus die zich bewust is van de uitdagingen voor de maatschappij van morgen, maar die ook zijn mogelijkheden kent”, zegt Chastel. “Macron steunen is ook het Europese project steunen en alle vrijheden steunen waaraan de liberalen gehecht zijn”.