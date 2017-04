Genk zet stoomtrein verder in Play-off 2: Moeskroen krijgt zes goals om de oren

In groep B van Play-off 2 blijft Racing Genk leider dankzij een monsterzege tegen Moeskroen. Het werd maar liefst 6-0, mede dankzij een hattrick van de Spanjaard Naranjo en twee doelpunten van Trossard. De Limburgers laten zo met het maximum van de punten eerste achtervolger Eupen met zes punten achter zich. Op vier wedstrijden hebben de Genkenaren een doelpuntensaldo van maar liefst 14-0.

Bij de eerste bal tussen het kader van de wedstrijd was het al raak: Sandy Walsh kreeg, met wat geluk, de bal in de loop en kon gemakkelijk binnentikken. Amper twee minuten later (15’) verdubbelde Leander Trossard na een geniale kapbeweging binnen de 16 meter de score. Het beloofde nog een lange avond te worden voor Moeskroen terwijl Racing Genk de Europese uitschakeling van afgelopen donderdag helemaal verteerd leek te hebben.

De Genkspelers vieren een van hun doelpunten Foto: JEFFREY GAENS

Vooral Trossard speelde een sterke eerste helft, zowel aanvallend als verdedigend. Vlak voor de rust leek hij zijn sterke prestatie te bekronen met een tweede doelpunt, maar Delac redde nog juist met de voet. Moeskroen was in de eerste helft compleet het noorden kwijt en mocht blij zijn dat de ruststand 2-0 bleef.

Forfaitscore in tien minuten

In de tweede helft ging Racing Genk gewoon door op z’n elan, na een prachtig uitgespeelde actie had José Naranjo de bal maar binnen te schuiven. De Moeskroense verdedigers leken nu al volledig uitgeteld en Racing Genk bleef hongerig naar meer. Amper vijf minuten later was het weer zover, Genk tikte de tegenstander weer hopeloos verloren en Trossard drukte voor een lege goal af. Opvallend ook dat de spitsen zich totaal niet egoïstisch opstelden en de bal bleven rondtikken op zoek naar een gaatje. In de 55ste minuut legde Naranjo de forfaitcijfers vast na doodleuk doelman Delac voorbij te wandelen. Arm Moeskroen.

Daarna nam Genk begrijpelijk wat gas terug en kabbelde de wedstrijd voort. Twintig minuten voor tijd had Matulevicius de eerredder aan de voet maar Matthew Ryan bleef bij de pinken en ook Gulan knalde in rebound hoog over.

Moeskroendoelman Delac moest zich maar liefst zes keer omdraaien Foto: BELGA

In de 79ste minuut scoorde Naranjo na een vlijmscherpe counter de 6-0. Hattrick Naranjo en zijn zesde doelpunt van het seizoen.